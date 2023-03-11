Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Виктория Сливко: «Скольжение было тяжелое, с первого круга пришлось работать не в том режиме, в котором планировала. Рада за Настю Шевченко, она герой»

Виктория Сливко объяснила, почему не поборолась на финише в гонке преследования. Победу на этапе Кубка Содружества в Тюмени одержала Анастасия Шевченко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх