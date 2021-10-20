Пофантазируем, как потомки назовут город в честь Путина. Если назовут

Медвежий уголПолитикаПофантазируем, как потомки назовут город в честь Путина. Если назовут автор - Степановна: пенсия или жизнь = Вон Шойгу ратует за постройку в Сибири 5-6 городов-миллионников.Вернуться к статье4016НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевСогласен, господин володин: Путин Ваше всёОльга КожемякинаА Ваше? Подлая Пиндосия? Вы западный жополиз? Удачи Вам в вылизывании заморских задниц! А Путин? Все или не все, главное, я спим спокойно, уверены, что никакая заморская падаль не тронет нас. Разве этого мало?Сергей РоссиПочему Вы склонны к лизанию задниц. Неважно чьих ...Ваша СветлостьНравится ей...Алексей СафроновСудя по издевательскому тону в опусе, злопыхатели, под истинной Славой и Заслугами Владимира Владимировича Путина подразумевают нечто своё "другое", которое никоим образом не совпадает с мнением Народа России. Наш Президент, как показало время, не склонен к регалиям и помпезности в свой адрес. А потому, в той собирательной в статье мути, которая названа автором "фантазией о городах в честь Путина", можно искренне добавить - Пожелание нашему Президенту отличного здоровья на долгие годы в нашей Великой и Прекрасной стране по имени Россия, которую он, на самом деле, поднял с колен!Геннадий Ростовский"которое никоим образом не совпадает с мнением Народа России." Никак вы намедни провели во всех регионах РФ репрезентативный социологический опрос и написали свой комментарий, опираясь именно на него?Александр ДементьевВо лизнул! Держи печеньку.Татьяна ЧайкаСтепанова/аффтор,пора сходить в баню и помыться от грязи,заодно прополоскать черноротГеннадий Ростовскийвы из страны советов сюда прибыли?Aлексей BoubnovКогда же вы бл@ть заткнетесь, сволочиAлексей Boubnov... хотя пиши Емеля, бумага все стерпит, да и посмотрим "где какая рыба и по чем".ООльгаТакую в бане не отмоешь. С таким уровнем злобы так и видишь злющую бабу, куда не появится - везде склока и скандал. Потому что у нее все плохо, хорошего в жизни не видит ничего. Деревня СтепоЗлобино.ИИринаПутин -благодетель врагов коммунистов ,он их 20 лет обогащает за счет России и российского народа ,дал им свободу безответственности и безнаказанности ,но у всех врагов коммунистов полностью отсутствует чувство благодарности ,поэтому и никакого города имени Путина ,и никакого Путин-Центра после ухода Путина не будет .Дмитрий БаклановЕльцин-центры же есть... А уж к этому персонажу никакой благодарности никто не испытывает? Ну кроме врагов народа, которые в РФ власть?ММарияЕсли подпиндоссная педерастня поливает Президента помоями - значит он действует правильно! А Горбачёва с Ельциным они любят - потому что они подонки. Всё понятно.Дмитрий БаклановЕсли один ворюга проклинает другого ворюгу за то, что он увел добычу из под носа не становиться ли он большим другом ограбленного, чем первый ворюга?Александр КловоПосле Брежнева во власти все недоумки?AKAlexander KneperНу если умудрились развалить великую страну, то конечно НЕДОУМКИ!Дмитрий БаклановЕсли один ворюга проклинает другого ворюгу за то, что он увел добычу из под носа - не становиться ли он бОльшим другом ограбленного, чем первый ворюга?ИРАИДА КРАСИЛОВАА почему бы нетДаня МосковскийТупая детская статья пропогондона.Сергей РоссиДа просто шутка. Не напрягай попку....Даня МосковскийДа нормально себя чувствуюДаня МосковскийА попку попроси своего коллегу, американского или европейского, расслабить. Мы русские нормальной ориентации.Ole OleПредложу лет через 30 учредить орден " Спаситель России" в единственном экземпляре к 100-летию Путина! А может, уже будет орден "Спаситель планеты" ...СергейПутинская власть сменится народной властью.. Свободные россияне, свободной России дадут свою оценку развала СССР и всем тем реформам и развитию России за это время.. Оценят все достижения капитализма и капиталистов...Дмитрий БаклановКто нам, быдлу, власть отдаст? Смена власти путем демократии? Не верещать, это не работает... везде не работает...Александр КловоМожет быть, возможны 2 варианта. Или нового не будет - будут навсегда двойники. Или Новый обольет грязью старого.Елена TimmЕсть же у нас Великий Новгород, уверена найдутся особые ... и назовут Великий Путин. )))Ваша Светлость"Друзья Путина", подозреваю не без его прямого участия и одобрения столько наворочали, что в их честь не улицы и города называть будут, а отхожие места и дома для умалишенных... А Эльцын-центнер и памятнег Солжи-ницыну ненадолго переживут того, кто их построил...ВДвалерий двойнишниковЕсли русские еще останутся к тому времени-то нет. Ну, а таджики, киргизы, узбеки у них свои баи имеются.Сергей КПУТИНВИЛЬ естественно( созвучно с Путивль)Борис ПронинОБНУЛЁНСКЮрий ШимкоПУТИСРАНСК. Я вижу только в таком звучании город, в его честь.AKAlexander KneperСмотрю столько подпиндосников развелось. Точно можно целый город заселить, желательно в Сибири на южном побережье Ледовитого Океана и назвать в честь автора Подпиндосник-на-Подсосе. Пусть там в тундре песцов погоняют и руду добывают. Хоть какая то польза стране будет ; ))Александр ДементьевПравильно. Главный подпиндосник это рыжая сволочь по фамилии Чубайс. Ну и остальные чубайсята( это которые у него в друзьях).Зоя Копань100%!Зоя КопаньОдин недалекий отморозок забросил наживку и полезло г..о на сайте,уймитесь убогие! Если бы мы не строили капитализм ,нас бы давно сожрали! Вам что надо было чтобы Путин повесил железный занавес? Поколение же 90-х хотело жвачки,джинсы ,свободного секса,( развелось всяких идиотских блогеров,которые дебилы зарабатывают на хайпе больше инженера)так что черпайте большой ложкой!А теперь к коммунистам,коммунисты уже не те, после того как Зюганов отдал свои голоа алкашу! А насчет Путина,если кто доживет,почитает его мемуары и за тупую,больную голову возьмется и скажет как Я был неправ за Путина,ведь он и его команда спасла мою страну от краха!Зоя КопаньГорода же как будто будут построены в Сибири,а почему бы не назвать именем Шойгу,он же почти оттуда(конечно шутка)! Климат в Сибири меняется!Зоя КопаньНе удивлюсь,что в скором времени начнется миграция на Север,уже в Астрахани и вообще на юге наступает пустыня,напряженка с водой!Комментировать
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