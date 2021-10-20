Медвежий угол

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Пофантазируем, как потомки назовут город в честь Путина. Если назовут

Пофантазируем, как потомки назовут город в честь Путина. Если назовут

автор - Степановна: пенсия или жизнь = Вон Шойгу ратует за постройку в Сибири 5-6 городов-миллионников.

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Владимир Соловьев
Согласен, господин володин: Путин Ваше всё
Ольга Кожемякина
А Ваше? Подлая Пиндосия? Вы западный жополиз? Удачи Вам в вылизывании заморских задниц! А Путин? Все или не все, главное, я спим спокойно, уверены, что никакая заморская падаль не тронет нас. Разве этого мало?
Сергей Росси
Почему Вы склонны к лизанию задниц. Неважно чьих ...
Ваша Светлость
Нравится ей...
Алексей Сафронов
Судя по издевательскому тону в опусе, злопыхатели, под истинной Славой и Заслугами Владимира Владимировича Путина подразумевают нечто своё "другое", которое никоим образом не совпадает с мнением Народа России. Наш Президент, как показало время, не склонен к регалиям и помпезности в свой адрес. А потому, в той собирательной в статье мути, которая названа автором "фантазией о городах в честь Путина", можно искренне добавить - Пожелание нашему Президенту отличного здоровья на долгие годы в нашей Великой и Прекрасной стране по имени Россия, которую он, на самом деле, поднял с колен!
Геннадий Ростовский
"которое никоим образом не совпадает с мнением Народа России." Никак вы намедни провели во всех регионах РФ репрезентативный социологический опрос и написали свой комментарий, опираясь именно на него?
Александр Дементьев
Во лизнул! Держи печеньку.
Татьяна Чайка
Степанова/аффтор,пора сходить в баню и помыться от грязи,заодно прополоскать чернорот
Геннадий Ростовский
вы из страны советов сюда прибыли?
Aлексей Boubnov
Когда же вы бл@ть заткнетесь, сволочи
Aлексей Boubnov
... хотя пиши Емеля, бумага все стерпит, да и посмотрим "где какая рыба и по чем".
Ольга
Такую в бане не отмоешь. С таким уровнем злобы так и видишь злющую бабу, куда не появится - везде склока и скандал. Потому что у нее все плохо, хорошего в жизни не видит ничего. Деревня СтепоЗлобино.
Ирина
Путин -благодетель врагов коммунистов ,он их 20 лет обогащает за счет России и российского народа ,дал им свободу безответственности и безнаказанности ,но у всех врагов коммунистов полностью отсутствует чувство благодарности ,поэтому и никакого города имени Путина ,и никакого Путин-Центра после ухода Путина не будет .
Дмитрий Бакланов
Ельцин-центры же есть... А уж к этому персонажу никакой благодарности никто не испытывает? Ну кроме врагов народа, которые в РФ власть?
Мария
Если подпиндоссная педерастня поливает Президента помоями - значит он действует правильно! А Горбачёва с Ельциным они любят - потому что они подонки. Всё понятно.
Дмитрий Бакланов
Если один ворюга проклинает другого ворюгу за то, что он увел добычу из под носа не становиться ли он большим другом ограбленного, чем первый ворюга?
Александр Клово
После Брежнева во власти все недоумки?
Alexander Kneper
Ну если умудрились развалить великую страну, то конечно НЕДОУМКИ!
Дмитрий Бакланов
Если один ворюга проклинает другого ворюгу за то, что он увел добычу из под носа - не становиться ли он бОльшим другом ограбленного, чем первый ворюга?
ИРАИДА КРАСИЛОВА
А почему бы нет
Даня Московский
Тупая детская статья пропогондона.
Сергей Росси
Да просто шутка. Не напрягай попку....
Даня Московский
Да нормально себя чувствую
Даня Московский
А попку попроси своего коллегу, американского или европейского, расслабить. Мы русские нормальной ориентации.
Ole Ole
Предложу лет через 30 учредить орден " Спаситель России" в единственном экземпляре к 100-летию Путина! А может, уже будет орден "Спаситель планеты" ...
Сергей
Путинская власть сменится народной властью.. Свободные россияне, свободной России дадут свою оценку развала СССР и всем тем реформам и развитию России за это время.. Оценят все достижения капитализма и капиталистов...
Дмитрий Бакланов
Кто нам, быдлу, власть отдаст? Смена власти путем демократии? Не верещать, это не работает... везде не работает...
Александр Клово
Может быть, возможны 2 варианта. Или нового не будет - будут навсегда двойники. Или Новый обольет грязью старого.
Елена Timm
Есть же у нас Великий Новгород, уверена найдутся особые ... и назовут Великий Путин. )))
Ваша Светлость
"Друзья Путина", подозреваю не без его прямого участия и одобрения столько наворочали, что в их честь не улицы и города называть будут, а отхожие места и дома для умалишенных... А Эльцын-центнер и памятнег Солжи-ницыну ненадолго переживут того, кто их построил...
валерий двойнишников
Если русские еще останутся к тому времени-то нет. Ну, а таджики, киргизы, узбеки у них свои баи имеются.
Сергей К
ПУТИНВИЛЬ естественно( созвучно с Путивль)
Борис Пронин
ОБНУЛЁНСК
Юрий Шимко
ПУТИСРАНСК. Я вижу только в таком звучании город, в его честь.
Alexander Kneper
Смотрю столько подпиндосников развелось. Точно можно целый город заселить, желательно в Сибири на южном побережье Ледовитого Океана и назвать в честь автора Подпиндосник-на-Подсосе. Пусть там в тундре песцов погоняют и руду добывают. Хоть какая то польза стране будет ; ))
Александр Дементьев
Правильно. Главный подпиндосник это рыжая сволочь по фамилии Чубайс. Ну и остальные чубайсята( это которые у него в друзьях).
Зоя Копань
100%!
Зоя Копань
Один недалекий отморозок забросил наживку и полезло г..о на сайте,уймитесь убогие! Если бы мы не строили капитализм ,нас бы давно сожрали! Вам что надо было чтобы Путин повесил железный занавес? Поколение же 90-х хотело жвачки,джинсы ,свободного секса,( развелось всяких идиотских блогеров,которые дебилы зарабатывают на хайпе больше инженера)так что черпайте большой ложкой!А теперь к коммунистам,коммунисты уже не те, после того как Зюганов отдал свои голоа алкашу! А насчет Путина,если кто доживет,почитает его мемуары и за тупую,больную голову возьмется и скажет как Я был неправ за Путина,ведь он и его команда спасла мою страну от краха!
Зоя Копань
Города же как будто будут построены в Сибири,а почему бы не назвать именем Шойгу,он же почти оттуда(конечно шутка)! Климат в Сибири меняется!
Зоя Копань
Не удивлюсь,что в скором времени начнется миграция на Север,уже в Астрахани и вообще на юге наступает пустыня,напряженка с водой!

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