ФСБ прекратила схему по заключению фиктивных браков с мигрантами в Петербурге

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району города на Неве пресекли канал незаконной миграции.
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