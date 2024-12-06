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ФСБ прекратила схему по заключению фиктивных браков с мигрантами в Петербурге

ФСБ прекратила схему по заключению фиктивных браков с мигрантами в Петербурге

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району города на Неве пресекли канал незаконной миграции.

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