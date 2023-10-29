В Госдуме предложили внести в законодательство новое понятие

В Государственной думе подготовили законодательную инициативу, согласно которой в российское законодательство необходимо внести новое понятие «интересы ребенка» на основе традиционных российских семейных ценностей.
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