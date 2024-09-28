Портрет Басаева и всякий криминал: Не пора ли привести Абхазию в чувство?

В Москве начали сомневаться, нужна ли ей слишком своенравная республика Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение с Россией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам.
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