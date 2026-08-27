Демократическая Республика Конго: Ранее в тот же день местные источники сообщили, что 16 человек были убиты и еще несколько человек были похищены в результате нападений боевиков Альянса демократических сил (АДС) на территории Мамбасы, провинция Итури, на прошлой неделе, включая нападение на Нгомбари, Калонге и Сесео 23 августа.