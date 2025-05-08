Ампиратор Вселенной! … Ой, пора узбагоиться и попить водички

Ибо это уже не шуточки!!))) Все так серьезно обсуждают очередное высказывание Дональд Дака Великолепного по поводу победы СпША (Соединенных пока еще Штатов Америки) во всех мировых войнах 20 века, что я уже начала придерживать крышу на плечах… Сносит!! И Лавров высказался, и Песков аккуратненько так «указал», ну а особенно Дмитрий наш Анатолич вштырил! Все-таки, когда он был 45-м, это как-то не так бросалось в глаза, а сейчас прям поперло… безостановочно, стремительно, бурливо, всепоглощающе!!! Направо! Налево! Скачок вверх, вбок, по диагонали, сразу во все стороны!! Как это? Как это?!!! Во дает!!! Папа Римский Франциск во время встречи с четой Трампов задал вопрос о меню президента США, сообщает Ассошиэйтед Пресс: "Чем вы его кормите? Потицей? (словенский ореховый рулет) " – спросил понтифик Меланью Трамп, указав на ее супруга.