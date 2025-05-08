Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Катерина
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  • Наталья
    Он вроде с Украиной задружил  ,  к Зеленскому  летает.Президент Азербай...

Ампиратор Вселенной! … Ой, пора узбагоиться и попить водички

Ампиратор Вселенной! … Ой, пора узбагоиться и попить водички

Ибо это уже не шуточки!!))) Все так серьезно обсуждают очередное высказывание Дональд Дака Великолепного по поводу победы СпША (Соединенных пока еще Штатов Америки) во всех мировых войнах 20 века, что я уже начала придерживать крышу на плечах… Сносит!! И Лавров высказался, и Песков аккуратненько так «указал», ну а особенно Дмитрий наш Анатолич вштырил! Все-таки, когда он был 45-м, это как-то не так бросалось в глаза, а сейчас прям поперло… безостановочно, стремительно, бурливо, всепоглощающе!!! Направо! Налево! Скачок вверх, вбок, по диагонали, сразу во все стороны!! Как это? Как это?!!! Во дает!!! Папа Римский Франциск во время встречи с четой Трампов задал вопрос о меню президента США, сообщает Ассошиэйтед Пресс: "Чем вы его кормите? Потицей? (словенский ореховый рулет) " – спросил понтифик Меланью Трамп, указав на ее супруга.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Байдена называли спящим, самоходным дедом, а Трамп? Самодовольный, хвастливый, лживый, надутый индюк, ещё и буйно активный. Но оба в глубокой деменции...
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5 час.
Игорь Кузнецов
Не знаю кто это пишет - &quot;после Бидона все мы ждали чуда&quot;? Идёт обычная политико-дипломатичная игра и Трамп просто &quot;работает&quot; на обычного гражданина США с его &quot;клиповым мышлением&quot;, которому нужна очередная &quot;эпатажная картинка&quot;. Как его &quot;команда&quot; прореагирует на последствия встречи Путина и Си - в этом вопрос. А вдруг решат быстро достроить 2-ю очередь трубопровода &quot;Сила Сибири&quot;? Тогда &quot;спасибо&quot; Трампу с его &quot;торговой войной&quot;.
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4 час.
ИК
Ирина Карманова
Да он и был, типа, Байденом, только без деменции. И болен неизлечимо острым словесным поносом, ну прямо неудержимо изливает...всякое. Удивляться не успеваем...Срочно нужна волшебная таблеточка, если таковая есть.
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3 час.
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