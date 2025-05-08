Ибо это уже не шуточки!!))) Все так серьезно обсуждают очередное высказывание Дональд Дака Великолепного по поводу победы СпША (Соединенных пока еще Штатов Америки) во всех мировых войнах 20 века, что я уже начала придерживать крышу на плечах… Сносит!! И Лавров высказался, и Песков аккуратненько так «указал», ну а особенно Дмитрий наш Анатолич вштырил! Все-таки, когда он был 45-м, это как-то не так бросалось в глаза, а сейчас прям поперло… безостановочно, стремительно, бурливо, всепоглощающе!!! Направо! Налево! Скачок вверх, вбок, по диагонали, сразу во все стороны!! Как это? Как это?!!! Во дает!!! Папа Римский Франциск во время встречи с четой Трампов задал вопрос о меню президента США, сообщает Ассошиэйтед Пресс: "Чем вы его кормите? Потицей? (словенский ореховый рулет) " – спросил понтифик Меланью Трамп, указав на ее супруга.
Ампиратор Вселенной! … Ой, пора узбагоиться и попить водички
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Байдена называли спящим, самоходным дедом, а Трамп? Самодовольный, хвастливый, лживый, надутый индюк, ещё и буйно активный. Но оба в глубокой деменции...
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5 час.
Игорь Кузнецов
Не знаю кто это пишет - "после Бидона все мы ждали чуда"? Идёт обычная политико-дипломатичная игра и Трамп просто "работает" на обычного гражданина США с его "клиповым мышлением", которому нужна очередная "эпатажная картинка". Как его "команда" прореагирует на последствия встречи Путина и Си - в этом вопрос. А вдруг решат быстро достроить 2-ю очередь трубопровода "Сила Сибири"? Тогда "спасибо" Трампу с его "торговой войной".
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4 час.
ИК
Ирина Карманова
Да он и был, типа, Байденом, только без деменции. И болен неизлечимо острым словесным поносом, ну прямо неудержимо изливает...всякое. Удивляться не успеваем...Срочно нужна волшебная таблеточка, если таковая есть.
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3 час.
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