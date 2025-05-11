Россиянам установят лимит на переводы без открытия счета

С 30 мая в России вступают в силу новые правила для денежных переводов при упрощенной идентификации. Теперь без открытия банковского счета можно будет переводить не более 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
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