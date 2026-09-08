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Лавров: Уиткофф и Кушнер не требуют несправедливого и невозможного

Лавров: Уиткофф и Кушнер не требуют несправедливого и невозможного

Гавриил Григоров/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров 8 сентября заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер действительно пытаются урегулировать украинский конфликт, а не поставить РФ жесткие условия.

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