Как найти и обезвредить «шпиона» в своем мобильном?

Очень часто люди не рассматривают возможность слежки за ними через смартфон. Логика тут простая – кому и зачем может понадобиться следить за самым обыкновенным человеком? Однако, случаи бывают разные и такую возможность нельзя сбрасывать со счетов.
Очень часто люди не рассматривают возможность слежки за ними через смартфон. Логика тут простая – кому и зачем может понадобиться следить за самым обыкновенным человеком? Однако, случаи бывают разные и такую возможность нельзя сбрасывать со счетов.
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