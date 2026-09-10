Любимова назначила исполняющего обязанности ректора ГИТИСа

Начальник управления театров департамента культуры Москвы Александр Фокин назначен исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС).
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