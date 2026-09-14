В России вышла первая книга-практикум по цифровому попечительству для семей с пожилыми людьми

Издательство Ridero опубликовало книгу «Цифровой попечитель на страже поколения сэндвич». Издание объемом 362 страницы представляет собой первый в стране практический гид по выживанию семей с пожилыми людьми в современном цифровом мире.
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