Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Сейчас в активе «Мосволонтера» 12 направлений деятельности Десять лет исполнилось специальному ресурсному центру по поддержке и развитию волонтерского движения «Мосволонтер», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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