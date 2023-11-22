Матч отбора ЧМ-2026 между Аргентиной и Бразилией отложен из-за беспорядков

Матч отборочного турнира к чемпионату мира-2026 между сборными Бразилии и Аргентины, который должен был начаться в 3:30 по московскому времени, так и не начался из-за беспорядков, которые вспыхнули на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро после драки болельщиков.