Сбер рассказал, какая программа ждёт калужан на Зеленом Марафоне – 2024

Выбрать дистанцию и подтвердить свою готовность выйти на старт одного из крупнейших спортивных событий города можно до 26 мая Фото: Пресс-служба Сбербанка Одиннадцатый по счету Зелёный Марафон Сбера в этом году состоится в День защиты детей - 1 июня.