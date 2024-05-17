Сбер рассказал, какая программа ждёт калужан на Зеленом Марафоне – 2024

Выбрать дистанцию и подтвердить свою готовность выйти на старт одного из крупнейших спортивных событий города можно до 26 мая Фото: Пресс-служба Сбербанка Одиннадцатый по счету Зелёный Марафон Сбера в этом году состоится в День защиты детей - 1 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии