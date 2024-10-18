Начальник отдела уголовного розыска Баунтовского района Бурятии скончался после 28 лет службы в полиции

Подполковник полиции Нордоп Цыдыпов, занимавший должность начальника отдела уголовного розыска Управления МВД России по Баунтовскому району, скончался 18 октября этого года в возрасте 50 лет после 28 лет службы в правоохранительных органах.
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