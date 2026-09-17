Тенденция к разрушению украинской экономики продолжается. Прежде всего ее разрушает морская блокада южных портов Украины, поэтому заявление Верховной рады о дефиците бюджета в $37 млрд на 2027 год не соответствует действительности.
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