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Девочки-подростки напали на 81-летнюю женщину в сибирском городе

Девочки-подростки напали на 81-летнюю женщину в сибирском городе

Школьницы плевали в пенсионерку Жители дома на улице 25 лет Октября в Новосибирске заявляют о регулярных нападениях группы девочек-подростков на детей и пожилых людей, сообщает "КП-Новосибирск".

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