Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антонина Лаврентьева
    Пока чиновники всех уровней будут подбираться по степени лояльности в вышестоящему руководству, ничего не изменится.Ф...У экс-чиновника М...
  • Eduard
    США лицемерно требуюи в мире отмены Смертной казни от других,а усебя как применялитак и примееяют!Заключенный в США...
  • Сергей Карабухин
    !!! Фашистка-дебилка-Бербок – преступница! Необходимо – судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед св...Бербок прокоммент...

Вучич запросит разговор с Путиным из-за ожидаемых санкций США против NIS

Лидер Сербии Александр Вучич намерен запросить телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 25-27 января, так как США подтвердили планы ввести санкции против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Мир не понимает,что идиоты Америки нагло вмешиваются на чужие территории и пытаются ими как рабами управлять? Эту США давно пора снести,а не слушать чушь их лидеров!
Ответить
20 час.
Eduard
Монстр а не США,за свои национальные границы нагло выходят!
Ответить
20 час.
Валентин Щербаков
Какие переговоры могут быть с этим лживым продавшимся сербским оборотнем....
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх