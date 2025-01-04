Лидер Сербии Александр Вучич намерен запросить телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 25-27 января, так как США подтвердили планы ввести санкции против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).
Вучич запросит разговор с Путиным из-за ожидаемых санкций США против NIS
Комментарии
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Eduard
Мир не понимает,что идиоты Америки нагло вмешиваются на чужие территории и пытаются ими как рабами управлять? Эту США давно пора снести,а не слушать чушь их лидеров!
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20 час.
Eduard
Монстр а не США,за свои национальные границы нагло выходят!
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20 час.
Валентин Щербаков
Какие переговоры могут быть с этим лживым продавшимся сербским оборотнем....
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18 час.
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