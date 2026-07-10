ФИФА может принять решение о возвращении России до жеребьевки Евро-2028

Международная федерация футбола (ФИФА) может принять окончательное решение о возвращении российских сборных до жеребьевки квалификационного турнира чемпионата Европы 2028 года, которая запланирована на 6 декабря 2026 года.
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