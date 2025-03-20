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Депутат Пилипенко: система распределения в вузах поможет с кадровыми проблемами

Депутат Пилипенко: система распределения в вузах поможет с кадровыми проблемами

В России планируется сократить число платных мест в столичных вузах. Эти инициативы направлены на решение главной проблемы на рынке труда –это нехватка кадров среднего звена, а также инженеров, медработников и педагогов.

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