Депутат Пилипенко: система распределения в вузах поможет с кадровыми проблемами

В России планируется сократить число платных мест в столичных вузах. Эти инициативы направлены на решение главной проблемы на рынке труда –это нехватка кадров среднего звена, а также инженеров, медработников и педагогов.
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