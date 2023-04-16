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Почти на полмиллиона обсчитали жильцов многоэтажки в Улан-Удэ

Почти на полмиллиона обсчитали жильцов многоэтажки в Улан-Удэ

Переплату за отопление выявили сами горожане. Что было дальше, можно узнать из нашего материала.Хозяева квартир одной из многоэтажек Улан-Удэ проявили внимательность и принципиальность – нашли ошибку в счетах за отопление и добились пересчета.

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