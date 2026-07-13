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Бизнес журнал. Урал

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Евгений Мурашов стал замминистра общественной безопасности Челябинской области

Евгений Мурашов стал замминистра общественной безопасности Челябинской области

Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области.Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области.

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