Санкт-Петербург ждет продолжительная жаркая погода с риском возникновения пожаров и гроз

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о повышенной пожарной опасности и возможных грозах. Власти продлили "желтый" уровень погодной опасности до 13:00 29 мая в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров.
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