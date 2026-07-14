Баканов: РОС станет новой главой в истории пилотируемой космонавтики

Российская орбитальная станция станет совершенно новой главой в истории пилотируемой космонавтики. Об этом 14 июля заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время трансляции после запуска ракеты-носителя с новым экипажем МКС.