Баканов: РОС станет новой главой в истории пилотируемой космонавтики

Российская орбитальная станция станет совершенно новой главой в истории пилотируемой космонавтики. Об этом 14 июля заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время трансляции после запуска ракеты-носителя с новым экипажем МКС.
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