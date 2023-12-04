В секторе Газа разрушены около 100 тыс. зданий, показал анализ спутниковых снимков

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Доминик Бэйли, Эрван Риво, Даниэль Палумбо Должность, Корреспонденты Би-би-си Судя по спутниковым снимкам, которые были сделаны по заказу Би-би-си, за время войны в секторе Газа, возможно, было повреждено около 98 тыс.
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