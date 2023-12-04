Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

11 подписчиков

В секторе Газа разрушены около 100 тыс. зданий, показал анализ спутниковых снимков

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Доминик Бэйли, Эрван Риво, Даниэль Палумбо Должность, Корреспонденты Би-би-си Судя по спутниковым снимкам, которые были сделаны по заказу Би-би-си, за время войны в секторе Газа, возможно, было повреждено около 98 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх