Пэн Лиюань провела чаепитие с первой леди Вьетнама

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- Супруга генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань в понедельник в Пекине провела чаепитие и беседу с Нго Фыонг Ли, супругой генерального секретаря ЦК КПВ, президента Вьетнама То Лама, находящегося в Китае с государственным визитом.
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