Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Пэн Лиюань провела чаепитие с первой леди Вьетнама

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- Супруга генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань в понедельник в Пекине провела чаепитие и беседу с Нго Фыонг Ли, супругой генерального секретаря ЦК КПВ, президента Вьетнама То Лама, находящегося в Китае с государственным визитом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх