Пэн Лиюань провела чаепитие с первой леди Вьетнама

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- Супруга генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань в понедельник в Пекине провела чаепитие и беседу с Нго Фыонг Ли, супругой генерального секретаря ЦК КПВ, президента Вьетнама То Лама, находящегося в Китае с государственным визитом.