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Новый Нижегородский

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Где отключат свет в Гатчинском районе 13 января...

Где отключат свет в Гатчинском районе 13 января...

Где отключат свет в Гатчинском районе 13 января Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:Пудомягское СП13.

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