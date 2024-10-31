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Царьград

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Русские морпехи в Курской области захватили опорный пункт ВСУ с натовским пулемётом

Русские морпехи в Курской области захватили опорный пункт ВСУ с натовским пулемётом

В Курской области русские морпехи захватили опорный пункт ВСУ с натовским пулемётом. Обошлось без потерь.

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