«Манёвр шокировал»: ВС России стремительно взяли в окружение ВСУ в Тоненьком под Авдеевкой: Новости СВО, к утру 10 марта 2024 г., свежие новости о ходе спецоперации России на Украине

Последние новости СВО к утру 10.03.24 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 10 марта 2024 года.
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