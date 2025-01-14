В ГАИ рассказали, почему запрещено использовать телефон за рулем.

В соответствии с ПДД, водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой.
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