В ГАИ рассказали, почему запрещено использовать телефон за рулем.

В соответствии с ПДД, водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой.