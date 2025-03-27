В Железнодорожном произошла загадочная стрельба

В подмосковном Железнодорожном произошла стрельба. Неизвестный этим утром открыл огонь во дворе жилого дома по выходившему из дома мужчине после того, как ему не удалось устроить взрыв, но водителю-охраннику удалось спасти своено начальника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии