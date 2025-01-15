В Санкт-Петербурге четыре женщины пострадали от падения сосулек

По соседству с Карелией произошло несколько ЧП, в которых пострадали люди. Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», в минувший вечер,14 января, в Петербурге медики оказали помощь сразу четырем женщинам, на которых упали сосульки.
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