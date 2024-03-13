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Спички - не игрушка

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Телодвижения врагов

  Размышления  после   наблюдений   за  телодвижениями   врагов.Размышление  первое. Недавно  отпетый   вражина     Арестович     решил   переобуться (не сметь,   блин!)  и  хоть  тушкой,  хоть  чучелом     проникнуть   или   в  лоно   РыТы       в  проект  "РыТа  тудой",  или   к  пани   Скабеевой,  или   в      вечернюю     синагогу  с  соловьями,   или,   на  худой  конец,     на  передачу  к  Норкину.

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