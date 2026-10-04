Врач Степанова: привычка хрустеть пальцами не повреждает суставы

Привычка специально хрустеть пальцами сама по себе не считается причиной разрушения суставов, если человек намеренно не провоцирует щелчки при наличии боли, воспаления или ограниченной подвижности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The Guardian: евр...
- Под Киевом произо...
- Н Глава МИД Канады ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым