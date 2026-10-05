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Царьград

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Юные журналисты Кубани начали публиковаться в «Югополисе»

Юные журналисты Кубани начали публиковаться в «Югополисе»

Юные воспитанники медиашколы «Профи дети» под руководством Олеси Московцевой будут публиковать на площадке краснодарского издания «Югополис» собственные интервью, опросы и репортажи о событиях края.

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