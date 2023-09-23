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Коваленко о словах Задорова про чат россиян из НХЛ по Украине: «Он разделил игроков на два лагеря – демократический и тоталитарный. Это и есть обыкновенный фашизм»

– Каждый месяц бываю на Донбассе, не понаслышке знаю, какие драматические события там разворачиваются, как от обыкновенного фашизма страдают люди и льется кровь.

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