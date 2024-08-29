Новый мессенджер — замена Telegram: будущее российских коммуникаций Ольга ВайленкоВ условиях продолжающегося противостояния с западными странами, российские IT-компании вынуждены искать альтернативы популярным международным сервисам, таким как Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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