«Забери Чимина, а сам приезжай сюда», — Чонгук написал Ви, как ему плохо в воинской части

Несколько недель назад, когда все поклонники группы BTS обсуждали скорый отъезд мальчиков по тренировочным лагерям, в сети возник слух о том, что Чонгук (Jungkook) не очень хочет идти на службу с Тэхеном (Taehyung), поэтому с лёгкостью согласился на отправку вместе с другим своим коллегой Чимином (Jimin).