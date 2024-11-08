Руководство Камбоджи поздравило Трампа с победой на выборах

Камбоджа надеется на укрепление двусторонних связей и сотрудничества с Соединенными Штатами с приходом к власти избранного президента Дональда Трампа, заявил президент Сената страны Хун Сен, 8 ноября сообщает Khmer Times.
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