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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бубнов о Соболеве: «Провокатор. Все что хочешь сделает для победы «Зенита». Башкой он 100% сильнее Тюкавина»

Александр Бубнов назвал форварда « Зенита » Александра Соболева провокатором. «Соболев стал в раму [ворота] забивать, башкой он 100% сильнее Тюкавина .

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