Супруга Евгения Петросяна поделилась трогательным снимком с юмористом

Возлюбленная Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, опубликовала редкий снимок с супругом. Фото: из открытых источников В социальных сетях избранница артиста в честь праздника Дня семьи, любви и верности поделилась снимком с Евгением Вагановичем.