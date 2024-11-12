Индийские РСЗО для французской армии

Армия Франции планирует обновить парк реактивной артиллерии и уже ищет подходящие РСЗО. В таких поисках рассматривают даже неожиданные и экзотические варианты, такие как система Pinaka индийской разработки.
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