Боксёрша из Татарстана Дарья Антипова выступит на первенстве мира в Черногории

Дарья Антипова, воспитанница татарстанской школы бокса и представительница ФСО «Динамо» РТ, примет участие в первенстве мира среди спортсменок 17–18 лет.
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