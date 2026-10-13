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ГТРК Татарстан

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Боксёрша из Татарстана Дарья Антипова выступит на первенстве мира в Черногории

Боксёрша из Татарстана Дарья Антипова выступит на первенстве мира в Черногории

Дарья Антипова, воспитанница татарстанской школы бокса и представительница ФСО «Динамо» РТ, примет участие в первенстве мира среди спортсменок 17–18 лет.

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