Математики доказали, что идеально справедливые выборы невозможны

Исследователи из Кембриджского университета и Копенгагенского университета выделили три ключевых свойства любой «честной» системы: региональность (победитель в округе получает мандат), пропорциональность (национальное распределение мест соответствует количеству голосов) и фиксированный размер парламента (число депутатов не меняется).