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Математики доказали, что идеально справедливые выборы невозможны

Математики доказали, что идеально справедливые выборы невозможны

Исследователи из Кембриджского университета и Копенгагенского университета выделили три ключевых свойства любой «честной» системы: региональность (победитель в округе получает мандат), пропорциональность (национальное распределение мест соответствует количеству голосов) и фиксированный размер парламента (число депутатов не меняется).

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