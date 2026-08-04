Политика как он...
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Политика как она есть

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Эксперт РАН рассказал, как долго будут действовать санкции ЕС против России

Эксперт РАН рассказал, как долго будут действовать санкции ЕС против России

Евросоюз продолжит давить на Россию, не взирая на страдания собственных граждан. Как сообщает «Царьград», об этом заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, отметив, что санкции останутся в силе на неопределенный срок.

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