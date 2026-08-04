Евросоюз продолжит давить на Россию, не взирая на страдания собственных граждан. Как сообщает «Царьград», об этом заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, отметив, что санкции останутся в силе на неопределенный срок.
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