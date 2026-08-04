Политика как она есть

Евросоюз продолжит давить на Россию, не взирая на страдания собственных граждан. Как сообщает «Царьград», об этом заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, отметив, что санкции останутся в силе на неопределенный срок.