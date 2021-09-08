На Тихоокеанский флот поступила первая партия новейших автоматов АК-12

Первая партия новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморском крае.
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