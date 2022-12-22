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Имеющие представление. Сколько стоит сходить в каникулы в театр или на ёлку

Имеющие представление. Сколько стоит сходить в каникулы в театр или на ёлку

Новогодние праздники все люди привыкли проводить по-разному. Кто-то собирается путешествовать, как по нашей стране, так и за рубеж — правда, по данным соцопросов, тягу к перемене мест на длинных каникулах испытывает меньшинство россиян, лишь 40%.

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