Путин рассказал о «не просто гиперзвуковых» ракетах на вооружении РФ

Российские разработки в части гиперзвукового оружия превосходят проекты США. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на форуме «Российская энергетическая неделя» Ведущая заявила, что в РФ разработали высокоточные ракеты со скоростью полета в три Маха.