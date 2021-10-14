Путин рассказал о «не просто гиперзвуковых» ракетах на вооружении РФ

Российские разработки в части гиперзвукового оружия превосходят проекты США. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на форуме «Российская энергетическая неделя» Ведущая заявила, что в РФ разработали высокоточные ракеты со скоростью полета в три Маха.
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