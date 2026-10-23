Кабмин также обсудит выделение средств на развитие коммунальной инфраструктуры Геленджика. В повестке заседания — противодействие отмыванию преступных доходов, усиление ответственности водителей без прав и поддержка региональных инфраструктурных проектов.
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